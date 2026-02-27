ヒラリー・クリントン元米国務長官＝2月14日/Johannes Simon/Getty Images/File via CNN Newsource（CNN）ヒラリー・クリントン元米国務長官は26日、性犯罪で起訴され勾留中に死亡した米富豪、ジェフリー・エプスタイン氏とクリントン氏一家の関係を調査する下院の証言録取に応じ、毅然（きぜん）とした姿勢で対応した。エプスタイン氏の犯罪行為については何も情報を持っていないと主張し、非公開で聴取を行った共和党議員を批判