千葉県香取市にある木造平屋建て住宅で火事があり、焼け跡から2人の遺体が見つかりました。火事の後、この家に住む高齢の女性2人と連絡がとれていません。【映像】黒焦げになった住宅（現場の様子）午前4時半ごろ、千葉県香取市香取で「住宅の1階から火が出ている」と近くに住む人から119番通報がありました。消防車6台が出動して消火活動にあたり、火はおよそ2時間後に消し止められましたが、木造平屋建ての住宅が全焼しま