【「はじまりのピカチュウ」ぬいぐるみ/マスコット】 2月28日 発売予定 価格：ぬいぐるみ 3,300円 マスコット 880円 ※ポケモンセンターオンラインでは同日10時より取り扱い開始 ポケモンは、「はじまりのピカチュウ」のぬいぐるみとマスコットをポケモンセンターにて2月28日より発売する。価格はぬいぐるみが3,300円、マスコットが880円。