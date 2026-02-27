西武は27日、2026シーズンにおけるベルーナドームエリアの冷涼化対応として、ドーム前広場へ大型パラソルとミストポールを設置するほか、内野エリアへロングファン、バックネットエリアへサーキュレーターを、2月より順次導入すると発表した。近年の酷暑に伴うベルーナドームの冷涼化対応として、2025シーズンに大規模ミスト設備や滝設備の「BIG WATERFALL」を導入するなど、自然共生型のドーム球場の特性に合わせた環境改善に