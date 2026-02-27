くふう住まいは2月25日、静岡県の「世帯年収別・新築一戸建ての住みたいエリア」調査の結果を発表した。調査は2024年12月1日〜2025年11月30日、同社が運営する「くふうイエタテカウンター」静岡県内7店舗の利用者1,289名を対象に行われた。○新築・一戸建ての"住みたいエリア"新築・一戸建ての"住みたいエリア"ランキング全体では浜松市中央区が突出して上位となる一方、価格帯別に見ると志向されるエリアが分かれる傾向が確認され