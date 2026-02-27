【GU：「ジョジョの奇妙な冒険」スペシャルコレクション】 4月24日より販売予定 GUは、アニメ「ジョジョの奇妙な冒険」とコラボレーションしたスペシャルコレクションを4月24日より販売する。 GUと「ジョジョの奇妙な冒険」が初コラボ。今回は「ファントムブラッド」から「スティール・ボール・ラン」までのキャラクターやモチーフをデザインした全11アイテム