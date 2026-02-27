ボラス氏が、ドジャースの成功をもとに言及したMLBのアジア進出大リーグの敏腕代理人として知られるスコット・ボラス氏が、米ポッドキャスト番組に出演。ドジャースの成功例を挙げながらMLBのアジア進出について熱弁を振るい、「将来的にメジャーリーグのチームがアジアにできると確信している」と持論を展開した。米ニューヨーク・ポスト紙のジョエル・シャーマン記者とジョン・ヘイマン記者が司会を務めるポッドキャスト番組