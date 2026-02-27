Red Velvetのウェンディが、カナダ留学中に経験した人種差別と、その心の傷について告白した。2月26日、ウェンディは女優ハン・ゴウンのYouTubeチャンネルに出演した。【写真】ウェンディ、果敢な“キャミ姿”「これは伝説」13歳でアメリカへ移住した経験を持つハン・ゴウンは、ウェンディが小学生の時にカナダへ留学したという共通点を知り、番組序盤から深い共感を示した。ウェンディは「3歳上の姉がカナダへ語学研修に行ってい