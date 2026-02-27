2026年2月26日にiPhoneとiPadがドイツ政府のセキュリティテストに合格し、民生用デバイスとして初めて「NATOの機密情報を扱えるデバイス」に認定されたことが明らかになりました。iPhone and iPad approved to handle classified NATO information - Applehttps://www.apple.com/newsroom/2026/02/iphone-and-ipad-approved-to-handle-classified-nato-information/iOS and iPadOS 26 with Indigo configuration - NATO Informatio