【1/24 ホンダ ダックス ST50】 5月 発売予定 価格：1回500円 プラッツは、カプセルトイ「1/24 ホンダ ダックス ST50」を5月に発売する。価格は1回500円。 本製品は、独特なプロポーションが、胴長短足の猟犬ダックスフントを連想させるホンダの名車バイク「DAX」を、手のひらサイズの1/24スケールで立体化したもの。 特徴的なマフラーを備えたエクス