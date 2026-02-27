お笑いコンビ・ダウンタウンが出演するインターネット配信サービス「ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋（ダウンタウンプラス）」がこのほど、公式Ｘを更新。３月に配信される作品の一覧が分かった。６日に初回配信される１対２の３人でお酒を酌み交わす「サンノミ」では、俳優の山田孝之と赤西仁が登場。松本人志がホスト役を務め、意外な３人の組み合わせで本音のトークが交わされると予告されている。２０日に配信されるゲストが松本人志