「女性用トイレに女装した男性が」──。栃木県小山市にある「イオンモール小山」で、女性用トイレに女装した男性が出没したとする動画がSNSで投稿され、波紋を広げています。動画が投稿されたのは2月20日。マスクを着けて、女性の服装をした人物が女性用トイレから出てくる場面が映っていました。別の投稿では、同一人物とみられる人物が、男性の姿で撮影された写真もありました。これらの投稿に対して、「犯罪ではないのか」「女