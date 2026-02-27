３月のＷＢＣに台湾代表として出場予定だったカブスのＪ・ロング内野手（２４）が参加を取りやめることになったと２６日（日本時間２７日）、ＭＬＢ公式サイトが伝えた。ロングは２１日（同２２日）のレンジャーズ戦の一塁守備で４回に打者走者と交錯して左肘を捻挫。途中交代となり、その後数日間は少しずつ運動量を増やして調整していた。だが、この日カブスのカウンセル監督が左肘の回復と開幕ロースター入りを争うため、ロ