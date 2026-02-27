ドジャースのＭ・ベッツ内野手（３２）が２６日（日本時間２７日）、山本由伸投手（２７）の恩師に“弟子入り”した。その様子を専門メディア「ドジャース・ネーション」など複数の現地メディアが伝えた。恩師とは山本がオリックス時代から二人三脚で歩んできた柔道整復師の矢田修氏のこと。今も個人トレーナーとして日米を往復しながら指導を続けており、独特な練習法はメジャーリーガーからも注目を集めている。昨季のワール