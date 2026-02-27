ロックバンド・LUNA SEAの真矢さんが、2月17日に亡くなった。56歳だった。2020年にステージ4の大腸がんと診断され、昨年9月には脳腫瘍であることを公表していた。ここ数年は闘病生活を続けていたという。【写真】秦野の祭りに参加していた車椅子姿の真矢さん。ぴったりと寄り添う石黒彩も。ほか、「銀婚式」でのウェディングフォトなどそんな真矢さんの姿は、脳腫瘍を公表した直後の昨年9月末、故郷・神奈川県秦野市で開催され