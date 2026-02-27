あなたは読めますか？突然ですが、「逼迫」という漢字読めますか？ニュースの経済コーナーや医療現場の状況を伝える際によく見かける言葉ですが、意外と読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「ひっぱく」でした！逼迫とは、事態が差し迫って余裕がなくなることや、暮らしが苦しくなることを意味します。特に行き詰まって、どうにもならないような危うい状態を指して使われます。例文としては、電力の需要と供