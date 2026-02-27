あなたは読めますか？突然ですが、「仕種」という漢字読めますか？日常的に「仕草」という漢字で書かれることが多いですが、実はこの「仕種」という書き方も本来の語源に基づいた正しい表記です。気になる正解は……「しぐさ」でした！仕種とは、何かをするときの動作や身のこなし、または表情などを意味する言葉です。もともとは舞台俳優などが演じる際の「仕方の種類」を指す言葉からきており、そこから個人の癖や、感情が表に出