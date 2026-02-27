最高時速６００キロの超電導高速磁気浮上列車の外観。（資料写真、長春＝新華社配信）【新華社長春2月27日】最高時速600キロで走行可能な超電導高速磁気浮上列車の開発が中国で進んでいる。吉林省の中車長春軌道客車が昨年、初の試作車を公開した。高速鉄道と航空機の中間に位置する高速輸送手段として期待が高まっている。中車長春軌道客車の国家軌道客車工程研究センター磁気浮上研究所の于青松（う・せいしょう）所長による