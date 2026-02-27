京都を訪問中の秋篠宮ご夫妻の長男・悠仁さまは、能などの伝統的な装束の工房を見学されました。26日に京都入りした悠仁さまは27日午前10時頃、西陣にある能や歌舞伎などの舞台衣装を製作する工房を訪問されました。宮内庁によりますと、悠仁さまは2025年9月の成年式で装束を着用し、伝統的な技術が守られてきたことに関心を寄せられているということです。悠仁さま：この機械自体は何年くらい前から？創業当時からこの形で？悠仁