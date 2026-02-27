BLACKPINKのJISOO（ジス、31）が、高級ブランド・ディオールのファッションショー参加のため、27日に韓国の仁川（インチョン）空港を出発し、パリに向かった。早朝にもかかわらず、100人以上の取材陣が集まった。韓国メディアが報じた。韓国の芸能専門メディアのスターニュースは同日、JISOOの空港での映像を配信。映像では、空港でフラッシュを浴びながらも、2分以上もカメラに向かって手を振り、手でハートを作るなど、笑顔を絶