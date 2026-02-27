アメリカ発祥のスポーツ「ピックルボール」の国際大会が、26日から4日間、三重県津市で開催されています。ピックルボールはアメリカ発祥のスポーツで、バドミントンと同じ大きさのコート内でパドルと呼ばれるラケットを使い、プラスチック製の穴あきボールを打ち合うスポーツです。ピックルボールは、激しすぎずちょうど良い運動量で、安全にプレーできるスポーツということで、子どもからシニアまで幅広い世代で楽しむことができ