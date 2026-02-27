3月の桃の節句を前に三重県御浜町で春の花のひとつ「花桃」が咲き始めこれから見ごろを迎えます。この花桃は、瀬古トシ子さんが、亡くなった夫の清さんと一緒に、約3アールのみかん園の跡地を活用し、35年ほど前から植えてきたものです。畑には現在、約80本が植えられていて、花は8分咲き程度ですがまだつぼみもたくさんあり、これからが見ごろになります。訪れた人たちは、やわらかな薄いピンク色の花を眺めながら、一足早い春の