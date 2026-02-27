一般社団法人不動産流通経営協会「不動産流通業に関する消費者動向調査」によると、住宅を購入する際、約14.2％の世帯が親から資金援助を受けるそうです。また、30代ではその割合が20％を超えるといいます。こうしたなか、住宅購入資金という大金をめぐりトラブルに発展する親子も少なくありません。資金援助の“見返り”を求める親が悪いのか、親への感謝が欠けている子が悪いのか……具体的なトラブル事例をみていきましょう。住