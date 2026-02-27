全国大会や国際スポーツ大会で優秀な成績を収め、三重県のスポーツの推進に貢献した三重県ゆかりの選手や団体をたたえる三重県スポーツ賞の表彰式が、津市で行われました。今年の三重県スポーツ賞にはあわせて68人と4つの団体が選ばれ、去年、東京で行われたデフリンピックで入賞した堤大揮選手には「スポーツ栄誉賞」が贈られました。また、過去に「スポーツ優秀賞」を受賞し、その後の大会で、優秀な成績を収めた選手を対象に贈