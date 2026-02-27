筆者撮影（以下同）2026年2月9日に「WORKMAN 2026春夏 新製品発表会 〜ColorsMEDiHEAL〜」が行われました。ここではママや子どもたち向けの新商品も発表されています。ワークマンは機能性の高いウェアなどを販売。しかも価格がお手頃ということで注目されているメーカーともいえるでしょう。まずは子ども向けのアイテムを紹介していきましょう。雨の日やアウトドアでも安心。泥はねの汚れがつきにくいパンツお子さんが雨の日や雨が