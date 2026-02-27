『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』の公開日が7月24日となることが発表され、特報映像が公開された。同作は大人気コンテンツ『ちいかわ』の初となる劇場作品で、長編エピソードの「セイレーン編」を描いたものとなる。 参考：『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』7月24日公開決定島に向かうちいかわ描く特報映像も 「セイレーン編」はいろいろな点で映画化向きのエピソードなので、ファンの期待も大