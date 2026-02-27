文部科学省の発表によると、2024年度における小中学校の不登校による長期欠席者数は353,970人となりました。これは過去最多の数字となっており、今や不登校は社会問題ともなっています。そうしたなかで「不登校の子への配慮」というタイトルでこんな投稿が。投稿者さんの娘さんは小学生。その娘さんのクラスには不登校の児童がおり、宿泊行事に向けてクラスの女子たちで班や部屋、アクティビティの内容などその子に配慮する内容で