ネリー・コルダ（米国）が自身のインスタグラムを更新。「ちょっとだけオーリーと、たくさん脚のトレーニングに励んだ日」と記すと、ある一日の様子を写真と動画で投稿した。【写真】ジャンプボックスに挑戦するN・コルダ、ファンも驚く跳躍力！投稿ではジムで身体がバーベルの真ん中に入るヘックスバーを繰り返しゆっくりと持ち上げる姿や、腰掛けた状態から勢いをつけて一気にジャンプボックスに飛びあがる姿。またドライビング