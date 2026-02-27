東京商工リサーチは2月25日、「クマ出没と企業活動への影響」調査の結果を発表した。調査は1月30日〜2月6日、5,140社を対象にインターネットで行われた。○「業務に影響は出ておらず、対応もしていない」が9割回答があった5,140社では、「業務に影響が出ておらず、対応もしていない」が9割(90.3%)に達した。だが、「業務に影響が出たため、対応をした」1.7%(5,140社中、91社)、「業務に影響は出ていないが、対応をした」が6.0%(313