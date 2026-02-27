アメリカのOpenAIが、中国当局の関係者が高市総理を狙った情報工作をおこなうためChatGPTに助言を求めようとしたと発表したことについて、木原官房長官はきょう、「安全保障上の脅威」と指摘した上で対策を進める考えを示しました。OpenAIが25日に公表した報告書によりますと、中国当局と関わりのある人物が去年10月ごろ、高市総理の評判を落とす世論工作を計画するようChatGPTに求めたということです。こうしたことについて、木原