阪神は27日、甲子園で全体練習を再開した。午前11時前からは取材記者、カメラマンを含む報道陣をシャットアウトして非公開練習も行った。球場見学に訪れていたファンもこの時間は立ち入りが禁止された。サインプレーなどの確認のための非公開練習は沖縄・宜野座キャンプでもドーム内などで行われていたが、甲子園をシャットアウトするのは異例。3月は選抜高校野球で甲子園を使うため、限られた時間でチームは臨戦態勢に備える