２６日に放送されたＴＢＳ系「櫻井・有吉ＴＨＥ夜会」では、石田純一・東尾理子夫妻の自宅を片付ける企画を放送。中学１年となった息子・理汰郎さんが登場し、スタジオも「シュッとしてる！」など、そのイケメンぶりに歓声が上がった。この日は都内高級住宅街に住む石田純一・東尾理子夫妻の自宅を菊地亜美らが片付ける…という企画を放送。地下１階、地上２階の賃貸一軒家で、東尾の目が届くリビングなどは片付いているものの