【ニューヨーク＝木瀬武】米動画配信大手ネットフリックスは２６日、米メディア大手ワーナー・ブラザース・ディスカバリー（ＷＢＤ）の買収を事実上断念する方針を発表した。ＷＢＤはネットフリックスとの合意を破棄し、米パラマウント・スカイダンスからの買収提案を受け入れる見通しだ。ネットフリックスは昨年１２月にＷＢＤの買収で合意したが、ＷＢＤは今月に入ってパラマウントとの再交渉に応じていた。パラマウントが好