タレント小川菜摘（63）が、26日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。息子たちがお笑い芸人を目指さなかった理由を語った。この日はタレント馬場園梓とトーク。小川とプライベートで交流のある馬場園は「以前菜摘さんにランチに連れて行っていただいた時に、息子さんのお話をおうかがいしてシビれた話があるんですけど」と言い、「息子さんが、なぜお笑いをやらないのかっていう話」と切り出した。小