元放送作家で「スタートアップファクトリー」代表の起業家鈴木おさむ氏が26日、自身のX（旧ツイッター）を更新。唐揚げとレモンをめぐる関係について持論を展開した。「この数日、真剣に考えてみたのですが、やはり唐揚げに最初からレモンをかけることが納得いきません」と主張。「なぜなら、衣のサクサク感が失われてしまう可能性が高いからです。あの外側の食感こそ、唐揚げの本質だと思っています」とした上で「しかもレモンの