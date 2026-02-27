2026年9月に創立45周年を迎えるファミリーマートでは、次のステージに向かう決意を込めた新スローガン「いちばんチャレンジ」を策定した。8つのチャレンジ分野があり、そのひとつ「いちばんおいしい」の一環として3月3日から、合計9種類のおむすびを展開する「新生、おむすびJAPAN。」キャンペーンを全国のファミリーマートで実施する。都内で開催のメディア発表会で、その詳細が明かされた。ファミリーマート45周年プロジェクト発