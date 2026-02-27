国分グループ本社は3月2日、「K&K缶つま とろ〜りスパイスたまご」を発売する。K&K缶つま とろ〜りスパイスたまご同商品は、黄身がとろけ出る卵に「スパイス」と「創作中華」を融合させた特製ソースを合わせた一品。ソースはオイスターベースに山椒とカルダモンを効かせ、フライドガーリックでアクセントを加えた。家庭での再現が難しい本格的な味わいで、ハイボールやビールによく合うとのこと。参考売価は390円(税別)。