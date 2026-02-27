みなとみらい21SP推進委員会は2月28日〜3月22日、「観て、食べて、当たる! みなとみらいシネマ&グルメラリー」を開催する。観て、食べて、当たる！みなとみらいシネマ＆グルメラリー同イベントは、地区内の3つの映画館(イオンシネマみなとみら、横浜ブルク13、ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらい)と、みなとみらい東急スクエア、MARK IS みなとみらい、コレットマーレ、クロスゲート、CIAL桜木町、ニューオ