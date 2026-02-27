ブルボンは3月3日、バータイプスイーツの新商品「メープルナッツバー」を全国で発売する。メープルナッツバー同商品はメープルのコク深い甘さと香りが広がる、ぎゅっと詰まった食感が特徴のスイーツ。生地にアーモンドダイスを練り込むことで、ナッツの香ばしい食感とアクセントを加えた。価格はオープン。