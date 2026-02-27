三菱地所プロパティマネジメントは3月2日〜31日、丸の内エリアの人気ショップの春の新作ファッションを紹介する「MARUNOUCHI SPRING COLLECTION 2026」を、丸の内エリアの全52店舗で展開する。キャンペーンキービジュアル特設サイトでは俳優の倉科カナさんが着こなす新作や、華やかなブラウス、ビジネス向けなど4つのテーマで全52店舗の春の装いを紹介する。SPECIAL.01 春の印象を作る華やぎブラウス “はじめまして”に効く、第一