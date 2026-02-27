歩くだけでも血液はきれいになる 筋肉と運動が血液中の糖を減らす ウォーキングなどの有酸素運動も血液をきれいにする有効な手段です。筋肉を一定時間動かすことで心拍数が上がり、血液が全身の細胞に送り出されます。すると、血管の健康に欠かせないＮＯ「エヌオー（一酸化窒素）」の分泌が促されます。ＮＯは平滑筋に働きかけ、血管を広げて血圧を下げる作用のある物質。ＮＯの分泌量が多いと血管はしなやかにな