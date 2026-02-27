にしなが2026年3月18日（水）にリリースする約3年半ぶりとなる3rdフルアルバム『日々散漫』より、「グローリー」のミュージックビデオ制作決定に伴い、映像素材の公募がスタートした。「グローリー」は年末フェスで初披露され、リリースが待たれていた楽曲。たくさんの人が歌っている姿を、ひとつの映像作品として繋ぎ合わせた映像作品を制作するという。公募開始に伴い、「グローリー」の一部歌詞と音源も公開。にしな本人からの