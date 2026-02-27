メガバンクが新規口座開設キャンペーンに力を入れています。三菱UFJ銀行は、新規口座開設と口座残高により現金3万円がもらえるキャンペーンを実施中です。条件は2つ。1.アプリから新規口座を開設し、翌月末に口座残高が1万円以上なら2千円を、（2）翌月末の口座残高が15万円以上ならさらに2万8千円をプレゼント。両方をクリアすれば計3万円が口座に振り込まれます。もらえるのが現金という点も◎ですね。三井住友銀行は最大6万7千6