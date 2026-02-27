中山記念の攻略POINT 【重賞実績】好走馬の大半が重賞勝ち馬 JRA の重賞で優勝経験のある馬が［9・7・7・62］。 24年はそれまでに重賞勝ちのなかった馬のワンツーで馬連万馬券となったが、それ以外は重賞未勝利馬の優勝はない。 過去の好走馬にＧⅠホースが多くいることからもレベルの高いＧⅡ。 馬券は重賞ウィナー中心に展開すべき。 中山記念過去10年のデータ 【