「Elite Pro P800J」 ピクセルは、Nakamichiブランドより、80mmの平面磁界型ドライバーを採用した開放型有線ヘッドフォン「Elite Pro P800J」を、2月27日に発売した。価格はオープンで、市場想定価格は142,220円前後。ポータブル用途を排した「ホームユース特化」の設計も特長。 同社は有線のイヤフォン、ヘッドフォン市場はポータブル用途が主流で、ケーブルの軽量化や取り回し