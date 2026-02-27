ＮＹ原油時間外軟調、来週にも米イラン実務者協議再開へ 東京時間10:44現在 ＮＹ原油先物APR 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝65.00（-0.21-0.32%） NY原油は時間外で下落、米イラン懸念がやや緩和。早ければ来週にも米国とイランの実務者レベルでの核協議が再開される見通し。