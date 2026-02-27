リンクをコピーする

東京金やや下落、1カ月ぶり高値水準でもみ合い 東京時間10:44現在 東京金先物FEB 27月限（TOCOM） 1グラム＝26934.00（-161.00-0.59%） ＮＹ金先物APR 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝5196.70（+2.50+0.05%） ※東京金先物は5分程度の遅れ 東京金はやや下落、約1カ月ぶり高値圏でもみ合い。