通貨オプションボラティリティードル円1週間物上昇、雇用統計や日銀副総裁控え USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK8.626.307.437.62 1MO9.005.837.987.05 3MO9.155.978.247.18 6MO9.366.358.567.47 9MO9.466.688.727.72 1YR9.416.858.787.82