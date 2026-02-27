2021年に結婚した秋篠宮家の長女・小室眞子さん（34）。同年10月の婚姻届提出から半月余りで夫の小室圭さん（34）とともに渡米。その後、一度も帰国することなく、米国での生活も5年目となった。昨年、第一子を出産して親子3人でニューヨーク州に隣接するコネティカット州で暮らしている。帰国しないのは、海外生活を謳歌しているからか。それとも2018年2月に結婚式延期が決定して以降、ソーシャルメディア（SNS）やマスメディア