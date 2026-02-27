首都圏のマンション価格は、新築・中古ともに1年間で大きく上昇した。不動産経済研究所によれば、2025年首都圏新築マンションの平均価格は、9182万円、平米単価も139.2万円となりいずれも過去最高値を更新。中古マンションの売れ行きも好調で、成約件数は3年連続で前年を上回り、成約価格も13年連続上昇し5200万円となった。「売る立場」にとってとても魅力的なマーケット環境となっている今、「マンションの売り時」について考